8 إنجازات تنفرد بها الإمارات عربيا ودوليا في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إطلاق وثيقة "الأخوة الإنسانية".. إطلاق وزارة اللامستحيل.... تدشين أول جامعة للذكاء الاصطناعي... إطلاق أول برميل نفط ذكي.... تدشين أول مركز شرطة ذكي عائم .. إطلاق أول نطاق إلكتروني حكومي من حرف واحد.. سبق عالمي في تمكين المرأة ومنحها نصف مقاعد البرلمان، وصول أول رائد فضاء عربي للمحطة الدولية.

8 إنجازات حضارية وعلمية وأمنية واجتماعية واقتصادية هي حصيلة ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، على المستويين العربي والعالم، حققتها خلال عام 2019.

وفيما يلي ترصد "العين الإخبارية" أبرز تلك الإنجازات وأثرها على العالم:



1-وثيقة الإخوة الإنسانية

في إنجاز حضاري تاريخي، أهدت الإمارات للعالم وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي شكلت إعلاناً مشتركاً ودليلاً للأجيال القادمة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

ووثيقة "الأخوة الإنسانية" هي وثيقة وقّعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 4 فبراير/شباط الماضي.

وجاء توقيع الوثيقة تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ومنذ توقيع الوثيقة، تعمل الإمارات بالتعاون مع الرمزين الدينيين الكبيرين على نشر الوثيقة وتطبيق مبادئها على أوسع نطاق، عبر تحويل الوثيقة إلى برامج ومبادرات ومشاريع على مستوى العالم.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف الوثيقة.





ووثيقة الأخوة الإنسانية تؤسس دستورا جديدا للتعايش السلمي يجمع الشرق بالغرب، يتضمن عدداً من الثوابت والقيم، منها قيم السلام وثقافة التسامح وحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد ونشر الأخلاق ومفهوم المواطنة.

وتعد الوثيقة مرجعية أخلاقية للعالم لتعزيز الروابط الإنسانية والقيم الدينية الخالدة ودستور عمل من أجل السلام والحوار والتعددية وكرامة الإنسان.

وتضمنت الوثيقة التي لقت تفاعلاً دولياً وإقليمياً، أسس كفيلة بمحاصرة الإرهاب وفكرته، وتضييق الخناق على كل مسبباته وأسباب وجوده في العالم.

وأكدت حماية دور العبادة؛ من معابد وكنائس ومساجد؛ لأنها واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية.

بنود الوثيقة رسخت مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح "الأقليات".

ولم تغفل الوثيقة عن وضع أسس وحقوق للمرأة فبعض بنودها أكد على حماية حقوق المرأة والاعتراف بحقهم في التعليم والعمل وإشراكهم في العملية السياسية.

وعن الطفل تضمنت الوثيقة بنود بضرورة توفير حقوقه الأساسية في التنشئة الأسرية والتغذية والتعليم والرعاية، وكذلك حماية حقوق المسنين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمستضعفين.

وطالبت الوثيقة قادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورا لإيقاف سيل الدماء البريئة.

واحتضن استاد مدينة زايد الرياضية في الخامس من فبراير/شباط الماضي أول قداس بابوي في المنطقة أحياه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وشارك أكثر من 180 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في القداس، حيث شكل الحدث لحظة مهمة في تاريخ المنطقة والعالم، لما له عظيم الأثر في تعزيز أجواء من التسامح والمحبة والسلام التي تتبناها الإمارات.



وفي مبادرة تاريخية أعلنت الإمارات عن "بيت العائلة الإبراهيمية"، المقررة إقامته في جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، والذي سيتم افتتاحه عام 2022،

ويضم "بيت العائلة الإبراهيمية" كنيسة ومسجدا وكنيسا تحت سقف صرح واحد ليشكل فور افتتاحه رمزا ومعلما دينيا يعكس حالة التعايش السلمي، وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في مجتمع دولة الإمارات.

وعززت تلك المبادرات والتي تتصادف مع عام التسامح في الإمارات 2019، مكانة الإمارات كإحدى أبرز الدول التي حملت رسالة التسامح إلى آفاق رحبة ومناسبات عظيمة ستبقى راسخة في صفحات التاريخ البشري، كأبرز اللحظات التاريخية في مسارات تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين شعوب العالم.

2-وزارة اللا مستحيل.. الطريق للمستقبل

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 23 أبريل/نيسان الماضي، وزارة "اللا مستحيل".

ويأتي إطلاق الوزارة كمبادرة حكومية غير مسبوقة عالميا، من خلال وزارة تتبنى منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء،

وتعمل الوزارة على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية والتفكير الاستباقي من خلال توليها ملفات وطنية مهمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال التدشين، إن "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد بشكل مستمر في هيكلة الحكومة.. وطريقة عملها..

وأضاف أن "المستحيل ليس في قاموسنا.. وليس جزءاً من تفكيرنا.. ولن يكون جزءاً من مستقبلنا".

3-أول نطاق إلكتروني حكومي من حرف واحد

أطلقت حكومة الإمارات في 22 يوليو/ تموز النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد /U/،

ويهدف النطاق الإلكتروني تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.





ويمتاز النطاق الجديد الذي جرى تطويره بالتعاون بين مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتألف من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية /u.ae/،

و يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية "AE".

وتعد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات منصة متكاملة لكافة الخدمات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وأهم البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في الدولة.

4- أول مركز شرطة ذكي عائم



أطلق الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 9 أكتوبر/تشرين ثاني "مركز الشرطة الذكي العائم" الأول من نوعه على مستوى العالم.

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و سيقدم المركز خدماته وسط البحر في جزر العالم، ويتمتع بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية.

جاء إطلاق مركز الشرطة الذكي العائم خلال فعاليات الدورة الـ39 لأسبوع جيتكس للتقنية دبي 2019‪ في مركز دبي التجاري العالمي،

ومن المقرر أن يتم افتتاحه رسميا في النصف الأول من عام 2020.

ويعد مركز الشرطة الذكي العائم انجاز عالمي جديد لشرطة دبي الحريصة على تقديم خدماتها لكافة المتعاملين أينما تواجدوا على مستوى إمارة دبي.

وسيمكن المركز سكان الجزر أو مرتادي البحر من الاستفادة من أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة، بما يحقق تطلعات القيادة الإماراتية في إسعاد المجتمع.

وسيراعي المركز العائم في تصميمه الحديث والعصري، أن يتلاءم مع طبيعة القوارب أو اليخوت، بما يسرع ويسهل من عملية الوصول والصعود والنزول.

كما أن المركز سوف يعمل أيضا دون تدخل بشري، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة لكل فئات المجتمع، إلى جانب توفر ميزات خاصة لفئة أصحاب الهمم،

و سيوفر للمتعاملين باقة متعددة من 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز بـ 6 لغات مختلفة.

5-أول جامعة للذكاء الاصطناعي

شهدت أبوظبي في 16 أكتوبر/تشرين أول الماضي الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، كأول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية.

وتحمل الجامعة اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات ، الذي تركز رؤيته على إطلاق المبادرات الهادفة لتطوير المعرفة والتفكير العلمي.

وستقدم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" نموذجاً أكاديمياً وبحثياً جديداً في مجال الذكاء الاصطناعى.

وستوفر للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطوراً في العالم لتسخير إمكاناتها للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.



ويعد إطلاق "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" دليلاً واضحاً على التزام دولة الإمارات تجاه تشجيع الابتكار وتمكين جيل الشباب في الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

ومن موقعها في "مدينة مصدر"، ستقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي تشمل: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية.

كما سيكون هناك تعاون مع واضعي السياسات والشركات من جميع أنحاء العالم حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول كقوة قادرة على إحداث تحول إيجابي.

وستقدم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" لجميع الطلاب المقبولين منحة دراسية كاملة، بالإضافة إلى مجموعة مزايا مثل مكافأة شهرية والتأمين الصحي والإقامة والسكن..

وستعمل الجامعة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتأمين التدريب للطلاب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

وسينطلق العام الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا في حرم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" بمدينة مصدر في سبتمبر 2020.

6-أول برميل نفط ذكي

شهدت دبي 21 أكتوبر/ تشرين تاني الإعلان عن طرح أول برميل نفط ذكي في العالم ، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النفط والغاز «جوتيك» 2019.

ويهدف هذا البرميل الذكي إلى حث الشركات والعاملين في القطاع البترولي على الاستفادة من التطور الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتبلور فكرة أول برميل نفط ذكي في جمع كل التطبيقات التكنولوجية التي تستخدم في العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، من أجل عرضها على المختصين والمهنيين في القطاع وتعريفهم بالفوائد التي يمكن تحقيقها.

وتكتسب تلك الخطوة أهميتها في تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج خاصة ما يتعلق بعلوم الأرض وزيادة نسبة استخلاص الخام،

وكلما زاد استخدام تطبيقات برميل النفط الذكي تم إنتاج النفط بطريقة سريعة وأرخص لاسيما وأنها توفر حلولا ذكية تشمل الذكاء الاصطناعي للإنتاج تبدأ من الحفر واستخلاص الخام ومن ثم إدارة المشاريع وصيانة المعدات وتالياً سرعة الإنتاج.

7-المرأة الإماراتية.. سبق عالمي

أيضا حققت الإمارات سبقا عالميا في مجال تمكين المرأة، حيث شهدت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري تنظيم الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وحققت المرأة الإماراتية خلالها سبقا جديدا على المستويين الإقليمي والعالمي، بحصولها على نصف مقاعد المجلس.

ويأتي هذا بفضل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، فيما تعد هذه أعلى نسبة عالميا لتمثيل المرأة في البرلمان.

ويعزز هذا الأمر دور المرأة في السلطة التشريعية، ويحقق مرحلة جديدة في برنامج التمكين السياسي الهادف إلى تعزيز المشاركة السياسية لشعب الإمارات في عملية صنع القرار.

8-الإمارات تعانق الفضاء

وإضافة للانفرادات الإماراتية السبعة على الصعيد العالمي، حققت الإمارات إنجازا تاريخيا على الصعيد العربي، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن وصل رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

وبهذه الخطوة أصبحت الإمارات أول بلد عربي ترسل راد فضاء للمحطة منذ إنشائها عام 1998.

وجسدت تلك الرحلة طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء،





وقضى المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء،



ويُعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء المأهولة، للقيام بمهام علمية مختلفة، تصبح جزءاً من الأبحاث التي يقوم بها المجتمع العلمي الدولي من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات بهدف تحسين حياة البشر على سطح الأرض.