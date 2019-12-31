أكثر من نصفهم بالشتات.. أرقام جديدة في إحصاء الفلسطينيين

مع نهاية العام 2019، بلغ عدد الفلسطينيين في العالم أكثر من 13 مليون شخص بينهم خمسة ملايين يعيشون داخل البلاد فيما يتوزع البقية في الخارج.

جاء ذلك في تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه.

وقالت علا عوض، رئيس جهاز الإحصاء، إن "عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم بلغ حوالي 13.350 مليون، بينهم 5.039 ملايين فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون في أراضي 1948، وما يقارب 5.986 مليون في الدول العربية، ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية".

وبحسب عوض فإن أكثر من ثلث السكان في فلسطين يقيمون في قطاع غزة.

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وفيما يتعلق بعدد السكان داخل فلسطين أظهر التقرير أن بينهم حوالي 3.020 ملايين يقيمون في الضفة الغربية و2.019 مليون في قطاع غزة.

في حين بلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل المقيمين في فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

وجاء في التقرير أن نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر، وصلت نهاية عام 2018 للذكور 32.8% وللإناث 31.8%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة من هم في سن الـ65 سنة وأكثر للذكور 4.4% وللإناث 5.3%.



يذكر أن إسرائيل تمنع اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام 1948 من العودة الى أراضيهم وعقاراتهم.

وطبقا لمعطيات رسمية، فإن أعداد الفلسطينيين واليهود تتساوى في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، على أن يتفوق الفلسطينيون بالأعداد في السنوات القادمة.