هادي العامري يقود محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد

الخزعلي و العامري أمام السفارة الامريكية في بغداد

قاد زعيم ميليشيا "بدر" هادي العامري، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" الثلاثاء، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.



وحاولت عناصر من كتائب حزب الله العراقي، اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، مساء الأحد، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وأضهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية تواجد العامري والحزعلي في محيط السفارة فيما شرع المتظاهرون في نصب خيام في محيطها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الحزب بدأت نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

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كما قالت وكالة فرانس برس إن المحتجين أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقية كثفوا تواجدهم عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة"