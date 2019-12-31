محتجون عراقيون يتجمعون أمام السفارة الأمريكية في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تجمع المئات من المحتجين، اليوم الثلاثاء، بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.



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وقالت وكالة "فرانس برس" إن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية الأخيرة.

وقتل 27 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع أنه "ردا على هجمات كتائب حزب الله [أحد فصائل الحشد] المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف "عملية العزم الصلب" شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا ستؤدي إلى إضعاف قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف"