شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: محادثة مثمرة بين بومبيو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بومبيو أجرى محادثة مثمرة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

Advertisements وكتبت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: محادثة مثمرة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة الهجمات على قوات التحالف في #العراق يوم الجمعة. وتابعت: ستواصل الولايات المتحدة العمل المشترك لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

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