السجن تسع سنوات لقس في الصين بتهمة القيام بأنشطة هدامة

حكمت محكمة في ​الصين​ على قس بروتستانتي معارض ب​السجن​ 9 سنوات لـ"تحريضه على القيام بأنشطة هدامة>

وأضافت المحكمة الشعبية الوسطى في شنغدو في بيان، أنه تم الحكم على القس بسبب "القيام بأنشطة تجارية سرية".

وأوقف القس، ​وانغ يي​، في كانون الأول 2018 مع عشرات من أتباع كنيسته "تحالف مطر الخريف"، التي هي ​طائفة​ غير رسمية في مدينة شنغدو الكبرى بجنوب غربي البلاد.

Advertisements

وبحسب ​منظمة العفو الدولية​، فإن هذه الطائفة هي إحدى أكبر الكنائس السرية في الصين التي يجتمع أتباعها في بيوت بعضهم.

والقس وانغ معروف بانتقاده للسلطة في الصين. وكتب في 8 كانون الأول العام الماضي، عشية القبض عليه، على صفحة كنيسته في فيسبوك: "يمكن للحزب الحاكم أن يزدهر لبعض الوقت، لكن ذلك لن يدوم للأبد".

ووفق منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ للدفاع عن حقوق الإنسان، أوقف أكثر من مئة من أتباع هذه الكنيسة، في الوقت نفسه الذي احتجز فيه القس. وتضم رعية هذا القس أكثر من 500 شخص.