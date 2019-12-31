السجن تسع سنوات لقس في الصين بتهمة القيام بأنشطة هدامة

حكمت محكمة في الصين على قس بروتستانتي معارض بالسجن 9 سنوات لـ"تحريضه على القيام بأنشطة هدامة>
وأضافت المحكمة الشعبية الوسطى في شنغدو في بيان، أنه تم الحكم على القس بسبب "القيام بأنشطة تجارية سرية".
وأوقف القس، وانغ يي، في كانون الأول 2018 مع عشرات من أتباع كنيسته "تحالف مطر الخريف"، التي هي طائفة غير رسمية في مدينة شنغدو الكبرى بجنوب غربي البلاد.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن هذه الطائفة هي إحدى أكبر الكنائس السرية في الصين التي يجتمع أتباعها في بيوت بعضهم.
والقس وانغ معروف بانتقاده للسلطة في الصين. وكتب في 8 كانون الأول العام الماضي، عشية القبض عليه، على صفحة كنيسته في فيسبوك: "يمكن للحزب الحاكم أن يزدهر لبعض الوقت، لكن ذلك لن يدوم للأبد".
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، أوقف أكثر من مئة من أتباع هذه الكنيسة، في الوقت نفسه الذي احتجز فيه القس. وتضم رعية هذا القس أكثر من 500 شخص.
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