العربية: السفير الأميركي في العراق غادر بغداد إلى جهة غير معلومة

افادت قناة "العربية" بأن "​السفير الأميركي​ في ​العراق​ ​ماثيو تولر​ غادر ​بغداد​ إلى جهة غير معلومة". من جهتها رفضت الخارجية العراقية التعليق على الأنباء عن مغادرة السفير الأميركي.

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