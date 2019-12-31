روحاني: نواجه حاليا أسوأ أنواع الحظر لكن الشعب لن يستسلم

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، "أنّنا نواجه حاليًّا أسوأ أنواع الحظر، لكن الشعب لن يستسلم واستطاع أن يتصدّى بحزم للعدو في كلّ مكان".
وفي حفل افتتاح وتدشين قطار الأنفاق "كلشهر - هشتكرد"بغرب طهران، على أنّ "ما تحقّق اليوم من إنجازات، كان في ظل تضحيات وتفاني وإيمان الشعب"، منوّهًا إلى أنّ "البلاد اجتازت أيامًا صعبة في فترات مختلفة من الثورة والحظر والحرب المفروضة".
ولفت روحاني إلى أنّ "كلّ يوم يمر، يتمكّن عمّالنا المهرة والمهندسون والمدراء الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب".
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