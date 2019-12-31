الرئيسان التركي والمولدوفي اتفقا على تعزيز العلاقات بين بلديهما في مجالات عدة

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ونظيره المولدوفي إيغور دودون، في بيان مشترك، إلى أنّ "البلدين عقدا في العاصمة التركية ​أنقرة​، أوّل اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين ​تركيا​ و​مولدوفا​، برئاسة اردوغان ودودون".

وأكّد البيان "التزام البلدين بمواصلة تعزيز العلاقات في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة والعلم، وتعزيز التعاون في القضايا الإقليميّة والدوليّة"، مشيرًا إلى "ترحيب البلدين بإعفاء مواطني البلدين بشكل متبادل من تأشيرات الدخول، وإتاحة مواطني كلا البلدين زيارة البلد الآخر عبر البطاقات الشخصيّة (الوطنيّة)، بموجب اتفاق دخل حيّز التنفيذ في شباط 2019".

وأوضح أنّ "الاجتماع الأوّل لفريق التخطيط الاستراتيجي المشترك، الّذي تمّ إنشاؤه داخل المجلس لغرض مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين بشأن القضايا السياسيّة، وتبادل الآراء حول القضايا الثنائيّة والإقليميّة والعالميّة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولويّة، سينعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين في العاصمة المولدوفية كيشيناو في 2020".