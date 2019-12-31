اردوغان: سننفذ كل بنود الإتفاقية مع ليبيا ومخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "من خلال الدعم الّذي سنقدّمه إلى حكومة ​طرابلس​ الشرعية في ​ليبيا​، سنضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقيّة المُبرمة بين البلدين".

وشدّد في رسالة بعثها بمناسبة حلول رأس السنة الميلاديّة، على أنّ "مخطّطات إقصاء ​تركيا​ من ​البحر المتوسط​ باءت بالفشل نتيجة الخطوات اّلتي أقدمت عليها ​أنقرة​ مؤخّرًا".

يُذكر أنّ في 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مذكرتَي تفاهم مع رئيس ​الحكومة الليبية​ ​فائز السراج​، الأولى تتعلّق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحيّة البحريّة، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.