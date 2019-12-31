أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "من خلال الدعم الّذي سنقدّمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سنضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقيّة المُبرمة بين البلدين".
وشدّد في رسالة بعثها بمناسبة حلول رأس السنة الميلاديّة، على أنّ "مخطّطات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات اّلتي أقدمت عليها أنقرة مؤخّرًا".
يُذكر أنّ في 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلّق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحيّة البحريّة، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: سننفذ كل بنود الإتفاقية مع ليبيا ومخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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