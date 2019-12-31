مصدر بالخارجية لسبوتنيك: الرئيس عون التقى كارلوس غصن اليوم

أعلن مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن "المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد اجتماعا مع الرئيس ميشال عون".
وأكد غصن، في وقت سابق، فراره إلى لبنان قائلا: إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزوِر".
من جانبه، قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن "جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان"، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".
يذكر ان غصن يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات "نيسان" خلال الأزمة المالية.
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