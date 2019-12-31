طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، كما تتساقط أمطار متفرقة والتي تنحسرمساءً.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن بعض ​الضباب​ على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ويبقى احتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المحلية الخفيفة.

أما الخميس فيكون غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل ​الطقس​ تدريجيًا خلال الليل الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوّي والذي يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبالتالي يصبح الطقس صباح يوم الجمعة ممطر وبغزارة أحيانًا ويكون مترافق بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ بدءًا من ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.