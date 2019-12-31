النشرة: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف في النبطية

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "ملامح العاصفة المرتقبة بدأت تصل إلى منطقة حاصبيا، في ظلّ انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وتساقط خفيف للأمطار وضباب كثيف يلفّ المرتفعات، ما يستدعي من السائقين أخذ الحيطة والحذر خوفًا من خطر الانزلاقات". ولفت إلى أنّ "البلديات بدأت التحضيرات اللوجيستيّة لمواجهة الحالات الطارئة".

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