حسين دعا أبناء العراق للتوحد من اجل مصلحة بلدهم

استنكر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ الإعتداء الأميركي الذي استهدف ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، معتبراً انه اعتداء سافر على السيادة العراقية، وهو عمل يؤكد مرة جديدة الاستباحة الأميركية للبلدان في منطقتنا بما يصب في إطار المخطط الاميركي والاهداف الصهيونية، وخير دليل على ذلك هو الترحيب الاسرائيلي بهذه الغارة.

ودعا النائب حسين أبناء العراق للتوحد من اجل مصلحة بلدهم وعدم ترك الباب مفتوحا للقوى الغربية من أجل التدخل بشؤونه.