ذكرت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "التواصل قائم بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​ والوزير السابق ​غطاس خوري​ ممثّلًا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، لإيجاد حلّ لملف ترقية عمداء ​الجيش اللبناني​ قبل انتهاء اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: التواصل قائم بين بو صعب وخوري ممثلا الحريري لإيجاد حل لملف ترقية عمداء الجيش قبل انتهاء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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