الرئيس ميشال عون التقى عددا من النواب

استقبل الرئيس ميشال عون النواب روجيه عازار، سليم الخوري وحكمت ديب، الذين اطلعوه على عدد من اقتراحات القوانين التي ينوون تقديمها الى مجلس النواب في إطار إجراءات عملية لمكافحة الفساد.
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