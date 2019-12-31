الرئيس ميشال عون التقى عددا من النواب

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ النواب ​روجيه عازار​، ​سليم الخوري​ و​حكمت ديب​، الذين اطلعوه على عدد من اقتراحات القوانين التي ينوون تقديمها الى ​مجلس النواب​ في إطار إجراءات عملية ل​مكافحة الفساد​.

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