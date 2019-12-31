الدفاع المدني: تأهب تام لتأمين السلامة العامة ليلة رأس السنة

وضعت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عناصرها في حال تأهب تام لتأمين ​السلامة العامة​ ​ليلة رأس السنة​، وقد تم استنفار المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وحددت 60 نقطة تمركز في الأماكن العامة والساحات والطرق للتدخل فورا عند وقوع أي طارىء.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال على الرقم 125 أو على الرقمين 01/290029 01/290020 في حال حدوث أي طارىء.

