وضعت المديرية العامة للدفاع المدني عناصرها في حال تأهب تام لتأمين السلامة العامة ليلة رأس السنة، وقد تم استنفار المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وحددت 60 نقطة تمركز في الأماكن العامة والساحات والطرق للتدخل فورا عند وقوع أي طارىء.
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال على الرقم 125 أو على الرقمين 01/290029 01/290020 في حال حدوث أي طارىء.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: تأهب تام لتأمين السلامة العامة ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.