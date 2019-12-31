ايهاب حمادة: غرق المركب سيؤدي الى هلاك الجميع في لبنان

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة انه "يجب على كل ال​لبنان​يين ان يعرفوا ان البديل في حال لم تتشكل ​الحكومة​ العتيدة في المزيد من الازمات التي تهدد لبنان"، مؤكدا ان "الحكومة لا تستعدي احدا ونحن مددنا ايدينا لنكون صفا واحد مع جميع اللبنانيين"، مشيرا الى ان "غرق المركب سيؤدي الى هلاك الجميع في لبنان".

وفي حديث تلفزيوني، تساءل حمادة :"من له مصلحة في الفوضى في لبنان وواضح من يدفع بهذا الاتجاه"، مشددا على ان "الفوضى في لبنان لا تشكل مصلحة لاحد من اللبنانيين بل سيخسر الجميع اذا حصلت".