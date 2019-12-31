مقتل 9 أشخاص في حادث انقلاب حافلة شمال غرب إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلن مسؤول إيراني مقتل تسعة أشخاص جراء انقلاب حافلة شمال غربي البلاد فجر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس شرطة المرور في محافظة زنجان، شمال غربي البلاد، عباس مظفري، القول إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة في الطريق بين زنجان وتبريز.

ولفت إلى أن تحقيقات تجري للوقوف على سبب الحادث.

ووفقا لمنظمة الطوارئ، فقد بلغ عدد الجرحى 18 شخصا حتى الآن.