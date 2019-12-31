بالصور.. حي شرق يضع شجرة "كريسماس" أمام كنيسة الكاتدرال ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
وضعت الإدارات المعنية بحي الشرق في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، شجرة "كريسماس أمام كنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل" بشارع 23 يوليو، في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية.
وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الاستنفار الأمني، بمحيط الكنائس والميادين الرئيسية وتجمعات المواطنين بكافة أحياء المحافظة.
وكانت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد، قد وضعت شجرتي "كريسماس" بحديقتي الفرما والمسلة في حي الشرق، في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وجرى تنفيذها بواسطة العاملين بورش المحافظة.
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