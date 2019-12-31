محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.
وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر صعد بـ"قناة السويس".. سعر الدولار في 11 بنكا مع بداية آخر تعاملات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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