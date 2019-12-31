مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه في حادث تصادم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
لقي طفٌل مصرعه، وأصيب والده وشقيقه، في حادث تصادم اليوم الثلاثاء، بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق "رشيد البرج" بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن مصرع "محمد.أ.ع"، 14 سنة، وإصابة والده وشقيقه بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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