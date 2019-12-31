إصابة شقيقين بطعنات نافذة في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب شقيقين بجروح قطعية متفرقة، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب الخلافات المالية، بمحافظة سوهاج.

تلقى العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كلًا من "عبداللطيف. ح" 24 عامًا عامل، مصاب بجرح قطعي نافذ بالبطن، وشقيقه "أشرف" 32 عامًا مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليمنى، ويقيمان بناحية قرية بني حميل.

بسؤالهم اتهما "فارس" 20 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما، بسبب خلافات ماليه بينهم.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط الأداة المستخدمة "مطواة".