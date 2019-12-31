البورصة ترتفع 1.1% مع بداية آخر جلسات 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.08%، إلى مستوى 14087 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.9%، إلى مستوى 13937 نقطة.

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