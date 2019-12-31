الأمم المتحدة : كوريا الجنوبية تقدم مساعدات لبيونج ينج

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 9 ملايين دولار إلى جارتها الشمالية هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه وفقا للتقرير، قدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية بقيمتي 5.5 مليون دولار

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و3.5 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) على التوالي.



وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمها المجتمع الدولي لكوريا الشمالية في هذا العام، 38,295,877 دولارا وهذا مستوى مماثل مع العام الذي سبقه (38,167,347 دولارا).



وقدمت 11 دولة في العالم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، بما فيها كوريا الجنوبية وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج وروسيا والسويد وسويسرا.



ومن حيث الحجم، جاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول، وتليها سويسرا(8.63 مليون دولار)، والسويد(5.12 مليون دولار)، وروسيا(4 ملايين دولار)، وكندا(1.51 مليون دولار)، والنرويج(1.46 مليون دولار)، وألمانيا(1.24 مليون دولار)، وفرنسا(390 ألف دولار)، والدنمارك(330 ألف دولار)، وفنلندا(150 ألف دولار)، وأيرلندا(110 ألف دولار).