آلاف الأستراليون يهربون إلى الشواطئ خوفًا من الحرائق

هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، اليوم الثلاثاء، خوفا من النيران التي أحاطت بهم، ولجأوا إلى الشواطئ والقوارب للنجاة بحياتهم.

وذكرت السلطات الأسترالية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن النيران حاصرت 4 آلاف شخص في بلدة مالاكوتا وغيرها من البلدان

الواقعة على امتداد 200 كيلومتر من الساحل الأسترالي.



وأضافت أن بعض السكان ركبوا قواربهم هربا من الحرائق المستمرة منذ اندلاع الحريق قبل أشهر، فيما تعرضت العشرات من الممتلكات لأضرار، بينما فقد 7 أشخاص في منطقة نيو ساوث

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ويلز وفيكتوريا.



وأشارت إلي ألسنة النيران والدخان الكثيف تسببت في وقف محاولات إطفاء النار ببعض المناطق، ويعتقد أن السبب في نشوب الحرائق يعود لعواصف رعدية جافة.



من جانبهم، قال السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم سيلجأون إلى ركوب القوارب أو ارتداء سترات النجاة استعدادا للسباحة عند الحاجة.



ودمرت النيران أكثر من 1000 منزل وانتشرت عبر رقعة تجاوزت مساحتها 3 ملايين هكتار.