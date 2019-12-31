ارتفاع ضحايا إعصار الفيلبين لـ50 شخصًا

ارتفعت حصيلة إعصار "فانفوني"، الذي ضرب وسط الفيلبين يوم عيد الميلاد إلى 50 قتيلًا، وهو يعد الأكثر دموية في البلاد في العام 2019، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية.
قال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث مساء الإثنين: "نشعربالحزن لأن بعضًا من مواطنينا ما زالوا في مراكز الإيواء.. لكننا نؤكد لهم أنهم سيستمرون في تلقي الدعم".
ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد الإعصار الذي خلف أيضًا143 مصابًا.
وغادر الإعصار "فانفوني" الفيلبين السبت بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية وسط الفيلبين، لكن حجم الأضرار التي خلفها بدأ يتضح مع ورود المعلومات.
ولا يزال هناك 80 ألف شخص على الأقل في ملاجئ الإيواء، وقد يضطرون إلى البقاء فيها طويلًا بالنظر إلى حجم الدمار.
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