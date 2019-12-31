رسالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة العام الجديد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالتها بمناسبة العام الجديد، إنها تكافح تغير المناخ بكل قوتها، لتمكين الأجيال المقبلة من العيش في سلام ورخاء.
ذكرت ميركل في خطاب مسجل سيبث مساءاليوم: "ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية حقيقية. إنها تمثل تهديدًا".
وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة العالم والمشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، كلها من صنعالإنسان.
وتابعت قائلة "لذلك علينا أن نفعل كل شيء ممكن للتغلب على هذا التحدي الإنساني. لا يزال ذلك ممكنًا"، حسبما نقلت "رويترز".
وأشارت المستشارة "في الخامسة والستين من عمري، لن أتعرض شخصيًا لكل عواقب تغير المناخ التي ستحدث إذا لم يتصرف الساسة".
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