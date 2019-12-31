ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" في الفلبين إلى 50 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب وسط الفلبين في يوم عيد الميلاد إلى 50 قتيلاً، بحسب السلطات الفلبينية.

وغادر "فانفون" الفلبين يوم السبت، بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية بوسط البلاد.

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ولا يزال هناك 80 ألف شخص على الأقل في ملاجئ الإيواء.. فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي خلف 143 مصاباً.