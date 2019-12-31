إعصار ناري يرفع شاحنة في الهواء ويقتل رجل إطفاء بأستراليا

ذكر مسؤول أسترالي، اليوم الثلاثاء، أن إعصاراً نارياً رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طناً في الهواء وتسبب في انقلابها رأساً على عقب، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخرين، وذلك فيما تواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، لصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الظروف القاسية التي واجهها رجال الإطفاء مساء الإثنين بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية "مروعة حقاً".

وأضاف أن رجل الإطفاء الذي لقي حتفه يدعى صامويل ماكبول 28 عاماً، وأوضح أن رجلي الإطفاء المصابين نقلاً إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وحروق.

وتسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء مما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل الإطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة.

ولا يزال حريق قرب ألبوري 550 كيلومتراً (جنوب غربي سيدني) خارج نطاق السيطرة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، متسببة في إتلاف أكثر من 3.4 مليون هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص وفقدان نحو ألف منزل، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع.