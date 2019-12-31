بعد النوبة القلبية.. ساندرز لائق صحياً للرئاسة الأميركية

كشفت حملة بيرني ساندرز، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن معلومات حول شدة النوبة القلبية التي أصيب بها في أكتوبر، وقالت إن أطباءه خلصوا إلى أنه لائق صحياً ليقود البلاد.

وكان ساندرز قد أصيب بنوبة قلبية نتيجة انسداد في الشريان التاجي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن طبيب الكونجرس، بريان موناهان.

وأضاف موناهان أن قوة عضلة القلب تحسنت منذ ذلك الحين، وليست هناك علامات تتعلق بقصور القلب.

وقال إن السيناتور ساندرز "بصحة جيدة حالياً".

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