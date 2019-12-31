مرجع ديني مقرب من “خامنئي” يتفاءل بالأزمة الاقتصادية.. إنها تمهد لظهور “المهدي”

قال المرجع الإيراني البارز مصباح يزدي، إن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها إيران “من الله وتمهد الأرضية، لظهور الإمام المهدي”.

وقال المرجع يزدي، المقرب من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي: “بأن اليوم وبعد مرور 40 عاما على الثورة، منح الله الشعب الإيراني حكومة إسلامية، لم تمنح لأي شعب منذ أكثر من 1400 عام”.

المزيد من الأخبار روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا لنقل الغاز إلى أوروبا Advertisements (بالفيديو والصور) أستراليا بلون “النار”.. وآلاف السكان…

وأضاف: “أعظم نعمة أعطاها الله للشعب الإيراني، ولم تمنح هذه النعمة إلى أي بلد، حيث يكون فيه الحاكم مقبولًا ومزكًى من قبل الإمام المهدي”.

وتابع يزدي: “ولاية الفقيه تعتبر أكبر نعمة آلهية، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي يحاول البعض ربط مشاكل البلد بالمرشد خامنئي، بينما عندما قاد النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي، كانت هناك العديد من المشاكل الاقتصادية للمسلمين في عهد النبي”.