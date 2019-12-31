روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا لنقل الغاز إلى أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:14 صباحاً - مشاركة قالت شركة الغاز العملاقة جازبروم التي يسيطر عليها الكرملين في بيان إن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا مدته خمس سنوات يكفل نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. المزيد من الأخبار (بالفيديو والصور) أستراليا بلون “النار”.. وآلاف السكان… Advertisements السودان يقر أول ميزانية في “العهد الجديد” يأتي إبرام الصفقة الجديدة قبل انتهاء أجل الاتفاق الحالي في 31 ديسمبر كانون الأول. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ توقيع الاتفاق. المصدر رويترز

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