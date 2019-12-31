كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الروسي: تم تسوية جميع قضايا الغاز مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأن جميع المسائل المتعلقة بنقل الغاز مع أوكرانيا قد تمت تسويتها، مشيرًا إلى أنها كانت بمثابة حل وسط ضروري.

وقال رئيس الوزراء الروسي: "الآن تم حل جميع المشكلات، وتوقفت المطالبات المتبادلة. سيستمر عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشروط تناسب كلا الجانبين. إن توقيع الوثائق يدل على أنه حتى أصعب القضايا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقعت موسكو وكييف وثائق تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارًا من 1 يناير 2020.

وقالت شركات الغاز الروسية والأوكرانية إنها أنهت عددًا كبيرًا من العقود بما يضمن النقل غير المنقطع للغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبان وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقد أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاقيات التي تم توقيعها في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلًا إنها ستسمح لأوكرانيا بالحصول على 7 مليارات دولار على الأقل من مدفوعات العبور من روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وقال زيلينسكي عبر حساب الفيسبوك إن الوثائق ضمنت "أمن الطاقة لأوكرانيا"، وأبلغ "أوروبا بأننا لن نفشل عندما يتعلق الأمر بأمن الطاقة".

سوف تخفف الصفقة، التي تأتي قبل 24 ساعة فقط من انتهاء عقد النقل الحالي اليوم الثلاثاء، المخاوف الأوروبية من انقطاع إمدادات الغاز الروسي. ترسل روسيا حوالي 40٪ من شحناتها من الغاز الأوروبي عبر خطوط أنابيب تعبر أوكرانيا.

وصفت شركة الغاز العملاقة التي تديرها شركة غازبروم الروسية وشركة نفتوغاز الأوكرانية للطاقة الاتفاقات الموقعة في فيينا في وقت متأخر من يوم الاثنين بأنها حل وسط تم التوصل إليه بشق الأنفس بعد خمسة أيام من المحادثات الشاقة.

يتوخى البروتوكول الروسي الأوكراني، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بعد مفاوضات في مينسك، تسليم 65 مليار متر مكعب (أكثر من 2 تريليون قدم مكعب) في عام 2020 و 40 مليار متر مكعب (1.5 تريليون قدم مكعب) سنويًا بعد ذلك لمدة أربع سنوات أخرى.

كما أنه يستقر على الوضع فيما يتعلق بإمدادات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا بسعر مخفض في المحور الأوروبي.