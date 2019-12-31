كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يكشف عن "طريق جديد" في خطاب السنة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يلقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خطاب السنة الجديدة الذي يراقبه عن كثب يوم الأربعاء، والذي من المرجح أن يقدم لمحة عن "طريق جديد" تعهد باتباعه إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بموعده النهائي، لتخفيف موقفها من نزع السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يتناول خطاب السنة الجديدة مجموعة واسعة من القضايا من الشؤون الخارجية والتنمية العسكرية إلى الاقتصاد والتعليم.

وفي خطاب ألقاه عام 2019، قال كيم إنه قد يتعين عليه تغيير المسار إذا التزمت واشنطن بحملتها الضاغطة وتطالب بعمل أحادي، مع التشديد على الاقتصاد "المعتمد على الذات"، وهي حملة أطلقها وسط تشديد العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتجاهل مهلة نهاية العام التي حددها كيم، والتي قللت واشنطن من أهميتها، لإظهار المزيد من المرونة لإعادة فتح المحادثات الرامية إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

من المتوقع أن يكون الخطاب القادم تتويجًا لاجتماع مستمر للجنة المركزية السابعة لحزب العمال الحاكم، وهي هيئة رئيسية لصنع السياسات، وقد عقده كيم يوم السبت، وقالت وسائل الاعلام الحكومية انه ما زال جاريا يوم الثلاثاء.

ولا تزال المناقشات في الاجتماع غير معروفة إلى حد كبير، ولكن وسائل الإعلام الرسمية قالت اليوم الثلاثاء إن كيم قضى سبع ساعات خلال جلسة الاثنين لمناقشة بناء الدولة والاقتصاد والأمور العسكرية. ويوم الأحد، دعا إلى "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان أمن البلاد.

وقال ليف إريك إيسلي، الأستاذ بجامعة إيوها ومانس في سول "تهدف الجلسة العامة للجنة المركزية إلى إضفاء الشرعية على العملية التي تكمن وراء قرارات السياسة التي سيعلنها كيم جونغ أون في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة".

وأضاف "هذا الاجتماع هو تقديم تبرير سياسي للسياسات الاقتصادية والأمنية التي ستتبعها بيونج يانج في عام 2020."

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لم تقدم كوريا الشمالية سوى القليل من التلميحات حول ما قد يتضمنه "المسار الجديد"، ولكن القادة العسكريين الأمريكيين قالوا إن الخطوة التالية في بيونج يانج قد تشمل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، والذي أوقفته منذ عام 2017، إلى جانب تجارب القنابل النووية.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين من أن واشنطن "ستخيب أمالها" إذا اختبرت كوريا الشمالية صاروخًا بعيد المدى أو نوويًا، في حين قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يأمل أن تختار السلام بدلًا من المواجهة.

قال بومبيو لقناة فوكس نيوز يوم الإثنين "لا نزال نتمسك برأينا في أنه يمكننا إيجاد طريق لإقناع القيادة في كوريا الشمالية بأن أفضل طريقة لعملها هي خلق فرصة أفضل لشعوبها عن طريق التخلص من أسلحتهم النووية. مضيفًأ "هذه هي مهمتنا".

وطار سلاح الجو الأمريكي طائرة مراقبة من طراز RC-135 فوق كوريا الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء، وفقًا لمواقع تتبع الطائرات العسكرية.

على الرغم من تزايد التكهنات حول استفزاز عسكري محتمل، يقول المحللون إن أي إعادة تشغيل لاختبار ICBM من شأنها أن تخاطر بعلاقة شخصية مع ترامب.

وصرح تشو تاي يونج، نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي السابق، أن لدى كيم خيارات قليلة يمكن أن تترك علاقات ترامب سليمة.

وأضاف تشو لرويترز: "على أي حال، ستضيف كوريا الشمالية الكثير من المحاذير قبل وبعد الاختبار للتأكد من أنها ليست عازمة على تدمير طاولة المفاوضات".