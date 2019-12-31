كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لرئيس أركان الدفاع الهندي بعد توليه المنصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجنرال بيبين روات، الذي تولى مسؤولية أول رئيس أركان الدفاع في البلاد، بأن الجيش الهندي مستعد بشكل أفضل لمواجهة التحديات على طول الحدود مع باكستان والصين.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا" عن الجنرال "روات" قوله أثناء حديثه للصحافة: "نعم، هم أفضل استعدادًا. أشكر جميع جنود الجيش الهندي الذين ساندوني في السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتي".

كما اغتنم الرئيس الجديد الفرصة ليشكر خليفته الليفتنانت جنرال مانوج نارافان، الذي من المقرر أن يتولى منصب قائد الجيش الجديد اليوم الثلاثاء، ويأمل أن "يشهد الجيش الهندي شموخًا أكبر" تحت قيادته.

عينت الحكومة الهندية يوم الاثنين قائد الجيش الجنرال بيبين روات رئيسًا لأركان الدفاع، وهو منصب تم إنشاؤه حديثًا أعلنه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال خطابه بمناسبة يوم الاستقلال هذا العام. وكما أنه رئيس أركان الدفاع، فإن الجنرال بمثابة المستشار العسكري الرئيسي لوزارة الدفاع الهندية.

وقالت السلطات، أنه تمت الموافقة على اسمه من قبل لجنة برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

سيقوم رئيس أركان الدفاع بتسهيل إعادة هيكلة هيكل القيادة العسكرية لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد من خلال العمل على دمج العمليات، بما في ذلك من خلال إنشاء أوامر مشتركة أو خاصة بالمسرح بين فروع الخدمة.

لعب "روات" دورًا رئيسيًا في تنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية في الجيش، بما في ذلك اعتماد المزيد من الأتمتة في الخدمة.

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تولى "روات" منصب قائد الجيش الهندي في 31 ديسمبر 2016 وسوف يتقاعد في نهاية هذا الشهر بعد الانتهاء من فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات.

وُلد "روات" في عام 1958 في ولاية أوتاراخاند الواقعة في الهيمالايا، ويمكنه أن يعمل في منصب رئيس أركان الدفاع حتى عمر 65 عامًا.

كان الجنرال روات مسؤولاً عندما سادت التوترات بين الجيشين الهندي والصيني في دوكلاند لمدة شهرين تقريبًا، حيث اعترضت القوات الهندية على أنشطة بناء الطرق التي قام بها جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة.

تقع منطقة دوكلاند بالقرب من حدود الهند والصين وبوتان. أشارت الوثائق العسكرية التي أصدرتها الهند وبكين في يوليو 2019 إلى أن المواجهة الحدودية الشهيرة لدوكلام 2017 بين الخصمين الاستراتيجيين ما زالت حية.

وبالمثل، لا تزال التوترات قائمة على طول خط السيطرة، وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في منطقة كشمير. كانت هناك انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار من الجانبين مما أدى إلى مقتل 10 جنود.

تصاعدت التوترات بين الدولتين المسلحتين نوويا منذ 14 فبراير عندما قتل 40 من أفراد الأمن الهنود في هجوم انتحاري في كشمير أعلنته جماعة إرهابية مقرها باكستان.

في أغسطس، ألغت الهند المادة 370 - الوضع الخاص لكشمير - وحولتها إلى منطقة اتحاد يديرها الاتحاد الفيدرالي وتفصلها عن لاداخ ، وهي منطقة اتحاد أخرى. هذا أغضب باكستان، مما دفعها إلى إثارة الموضوع في الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات الدولية.