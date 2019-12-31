كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: الضربات الجوية الأمريكية ستكون لها "عواقب وخيمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة ميليشيا تدعمها إيران في العراق وقال إن الهجوم سيكون له عواقب وخيمة، وفقا لما اوردته وكالة رويترز.

وقال مكتبه في بيان "وصف رئيس الوزراء الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه هجوم وحشي غير مقبول سيكون له عواقب وخيمة".

وقال عبد المهدي، إن الحكومة ستعلن موقفها الرسمي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق.

وعلي صعيد اخر، حذر قائد بارز في الميليشيات العراقية من رد فعل قوي ضد القوات الأمريكية في العراق بعد غارات جوية على العراق وسوريا خلال الليل، وضرب عدة قواعد لجماعته المدعومة من إيران مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

نفذ الجيش الأمريكى غارات جوية يوم الأحد ضد جماعة كتائب حزب الله المدعومة من ايران ردا على مقتل مقاول مدنى امريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقالت مصادر أمنية وميليشيات عراقية إنه قتل 25 من مقاتلي الميليشيا، وأصيب 55 آخرون على الأقل في أعقاب ثلاث غارات جوية أمريكية على العراق.

وأعلن القائد البارز جمال جعفر الإبراهيمي المعروف باسم أبو مهدي المهندس انه "لن تهدر دماء الشهداء، وسيكون ردنا قاسيًا للغاية على القوات الأمريكية في العراق". وقالت إيران إنها تدين بشدة الغارات ووصفتها بأنها "إرهاب".

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المهندس هو القائد الأعلى لقوات الحشد الشعبي في العراق، وهي مجموعة تضم مجموعات شبه عسكرية تتألف معظمها من ميليشيات شيعية مدعومة من إيران تم دمجها رسميًا في القوات المسلحة العراقية. وهو أيضًا أحد أقوى حلفاء إيران في العراق وترأس سابقًا كتائب حزب الله، الذي أسسه.

وذكرت مصادر امنية عراقية اليوم الاثنين ان القوات الامريكية فى محافظة نينوى بشمال العراق تعمل على تعزيز الامن حيث تحلق طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة حول محيط قواعدها العسكرية فى الموصل والقيارة.

وقد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن - الحليفان الرئيسيان للعراق - منذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع ست قوى وأعاد فرض العقوبات التي أعاقت الاقتصاد الإيراني.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، باللوم على القوات المدعومة من إيران في سلسلة من الهجمات على قواعد في العراق، وقال إن أي هجمات من جانب طهران أو عملاء يؤذون الأمريكيين أو الحلفاء "سيتم الرد عليها بالرد الأمريكي الحاسم"

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي قوله "نحن ننكر بشدة أي دور في الهجوم على القوات الأمريكية. هذا الادعاء دون أي دليل لا يمكن أن يبرر تفجير وقتل الناس وانتهاك القانون الدولي." ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

كما أدانت جماعة حزب الله الشيعية القوية في لبنان، والتي تدعمها إيران أيضًا، الضربات الجوية، واصفة إياها بالهجوم الصارخ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

