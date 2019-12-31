البعنة: حريق في منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في منزل مأهول بقرية البعنة في منطقة الشاغور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق شب في الطابق الثالث من المنزل، ما أسفر عن تسجيل أضرار في المكان.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار حتى السيطرة عليها. وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ومن الجدير بالذكر أن الحرائق داخل المنازل المأهولة ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، إثر استعمال وسائل التدفئة المختلفة. ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في موسم الشتاء. وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".

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هذا، وناشدت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد في البلاد، الأهالي، بالمواظبة بشكل مستمر على تهوئة المنازل خصوصا إذا كان هناك أي استعمال للغاز لغرض التدفئة أو لأي استعمالات أخرى.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدفأة تعمل بالغاز تستنفذ كافة الأوكسجين الموجود في الغرفة، وتُخرج الغاز السام خلال عملية التدفئة، ويُنصح بإبقاء فتحات للتهوئة بشكل دائم. كما ينصح بتركيب كاشف لغاز أول أكسيد الكربون، والمواظبة على صيانة كافة معدات التدفئة بالغاز بشكل سنوي من قبل شخص مهني ومختص.