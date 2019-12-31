الطيبة: إصابة خطيرة لطفل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر عاما واحدا من سكان مدينة الطيبة بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر سقوطه عن ارتفاع، الليلة الماضية.

وجرى نقل الطفل بسيارة إسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شنايدر" في مدينة بيتح تكفا، لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وكان طاقم طبي قد قدم العلاج الأولي للطفل، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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هذا، وسادت حالة من القلق بين أفراد العائلة والجيران على الطفل المصاب، داعين له بالشفاء والعودة سالما إلى أحضان أسرته.

يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادات في الآونة الأخيرة ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.