55% من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ العقد الحالي بنقطة تحولّ تاريخية، حيث أصبح 51 في المئة من البشر يسكنون في مناطق حضرية.

واستمرت هذه النسبة بالارتفاع بثبات، لتبلغ 55 في المئة بحلول العام 2018، مع ازدياد لافت في نسبة سكان المناطق الحضرية في الصين، حيث ارتفعت في الفترة ذاتها، من 48 في المئة، إلى 59 في المئة، ما يعني أن نحو 180 مليون صيني إضافي، انتقلوا للعيش في المدن منذ 2010.

وتملك الصين اليوم، 130 مدينة يبلغ عدد كل سكان منها، مليون شخص على الأقل، أي بما يفوق الاتحاد الأوروبي (36 مدينة)، وأميركا اللاتينية (46 مدنية)، والولايات المتحدة (45 مدينة)، مجتمعة.

أما الهند والتي لن تصبح ذات أغلبية حضرية حتى أربعينيات القرن الحالي، على الأرجح، لديها 61 مدينة من هذا القبيل، وهناك 63 مدينة أخرى في أفريقيا.

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وقال موقع "أكسيوس" الذي أعد التقرير، إن نيجيريا أصبحت ذات أغلبية حضرية في عام 2018، ولكن التوسع الحضري في عملاق غرب أفريقيا سوف ينمو بشكل أكبر خلال العقد القادم.

وفي ما يلي، أكبر المناطق حضرية في العالم، بحسب إحصاء الأمم المتحدة عام 2018:

طوكيو ، اليابان (37.5 مليون)؛ دلهي، الهند (28.5 مليون دولار)؛ شنغهاي، الصين (25.6 مليون)؛ساو باولو، البرازيل (21.7 مليون دولار)؛ مكسيكو سيتي، المكسيك (21.6 مليون دولار)؛ القاهرة، مصر (20.1 مليون دولار)؛ مومباي، الهند (20.0 مليون دولار)؛ بكين، الصين (19.6 مليون دولار)؛ دكا، بنغلاديش (19.6 مليون دولار)؛ أوساكا، اليابان (19.3 مليون دولار).