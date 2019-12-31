ميلان يتوصل لاتفاق لضم لاعب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مع برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي، جان كلير توديبو، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميلان اتفق مع برشلونة، وأن الأمر الآن أصبح بين يدي اللاعب.

وأضافت "الاتفاق الذي تم التوصل له بين الناديين يتضمن الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة، إلى أن توديبو يملك العديد من العروض، حيث أبدت أندية إيفرتون وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد وباير ليفركوزن رغبتها في ضمه، وسيتوجب عليه حسم قراره في الأيام القليلة المقبلة.

وتلقى برشلونة العديد من العروض لإعارة توديبو، لكن إدارة النادي استبعدت هذا الخيار، وتضع الأولوية للبيع النهائي مع خيار الشراء.