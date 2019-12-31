نواب المشتركة ورؤساء كفر كنا المشهد والرينة يعملون لحل أزمة شارع 754

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت القائمة المشتركة جلسة عمل مع وزير المواصلات، بتسلئيل سموطريتش، في مكتبه بالوزارة في القدس، ومع المدير العام لشركة الطرقات "نتيفي يسرائيل"، نيسيم بيرتس، الليلة الماضية، والتي بحثت خطوات عملية لحل أزمة السير وتقدم العمل ومشاريع التوسعة والتطوير في شارع رقم 754 بين كفر كنا، المشهد والرينة.

وشارك في الجلسة النواب عن القائمة المشتركة: هبة يزبك، أحمد طيبي، منصور عباس، أسامة السعدي، ورؤساء المجالس المحلية: يوسف عواودة (كفر كنا)، وجيه سليمان (المشهد)، جميل بصول (الرينة)، ومهندس مجلس المشهد المحلي، خالد شحادة، ومهندس مجلس الرينة المحلي، غازي مصالحة، ومخطط المدن ومستشار مجلس الرينة المحلي، رامي سكران، إضافة للطاقم المهني في وزارة المواصلات.

وبعد استعراض الحالة والمشاكل في حركة السير واقتراحات الحل من قبل نواب المشتركة ورؤساء السلطات المحلية ومهندسي المجالس، والاستماع لاقتراحات الوزير ومدير "نتيفي يسرائيل" والطاقم المهني، تقرر في نهاية الجلسة عدة خطوات وقرارات عملية من شأنها المساهمة في حل مشكلة السير والاكتظاظ في الشارع، على الصعيدين الفوري والسريع، والمدى الأبعد.

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ووفقا لبيان المشتركة، أبدى الوزير تفهما لمطالب المجتمعين، ووجه بالعمل على تلبية قسم منها، وبدراسة القسم الآخر.

وجرى الاتفاق على عقد جلسة عمل أخرى منتصف الشهر القادم لمتابعة تنفيذ القرارات الفورية وإعطاء إجابات نهائية وجدول زمني لخطط العمل.

هذا، وشكر رؤساء ومهندسو السلطات المحلية في ختام الجلسة نواب المشتركة على تدخلهم ودورهم الكبير لمتابعة مشكلة الشارع مع الوزارة والتوصل لحلول مرضية، ودورهم الفاعل من أجل قضايا المجتمع العربي بشكل عام.