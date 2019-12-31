شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وفاة وإصابة مواطنين جراء حادث مروري شمال إب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بوفاة وإصابة مواطنين اثنين بحادث مروري.

Advertisements وأضافت المصادر، أن مواطنا يدعى "فهيم الزبيري" توفي وأصيب آخر يدعى "خيري الخالدي" بحادث مروري مروع في طريق نقيل "سمارة" شمال مدينة إب. ويأتي هذا في ظل خراب للطرقات وانخلاع المادة الإسفلتيه وعدم وجود حماية على حافة الطريق وانعدام الصيانة للطرقات، وغياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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