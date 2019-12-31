شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مسؤول حوثي بإب بنيران القوات الحكومية بصعدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمصرع مسؤول حوثي في إب بنيران القوات الحكومية في صعدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن "القيادي الحوثي يوسف أحمد المتوكل مسئول الامداد والتموين الطبي للمليشيا بمحافظة إب، بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة شمال اليمن". وخلال ديسمبر، سقط 108 بين قتيل وجريح من محافظة إب في صفوف مليشيا الحوثي بجبهات الضالع، أغلبهم لقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مسؤول حوثي بإب بنيران القوات الحكومية بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.