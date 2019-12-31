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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تجارفي إب يغلقون محلاتهم التجارية بسبب قرار منع تداول العملة الجديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
أقدم عدد من تجار الجُملة في محافظة إب وسط اليمن، على إغلاق محلاتهم التجارية بعد قرار مليشيا الحوثي منع تداول الطبعة الجديد من العملة والتي أدرها البنك المركزي في عدن.
وذكرت مصادر محلية أن عدداً من تجار الجملة في مديريتي بعدان والسبرة شرقي المحافظة، أغلقوا كافة محلاتهم التجارية، وذلك نتيجة للقرار الحوثي وسط استياء شعبي واسع.
هذا وتسبب القرار الحوثي بزيادة كبيرة في عمولات الحوالات المالية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا والأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وصفت بأنها "جنونية"، حيث ارتفعت نحو 7 % بعد ان كانت واحد ونصف في المئة
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