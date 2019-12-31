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شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قالت أربعة مصادر تركية إن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق، وأضاف مصدر أن أنقرة تميل للفكرة.
ونقلت "رويترز" عن المصادر أن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم. وتتصدى الحكومة لهجوم يشنه الجيش الوطني الليبي.
وقبل أربعة أيام، قال إن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مشدداً: "وسنفعل ذلك".
وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي" التركية: "ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل".
وقال: "في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا"، مشدداً على أن "اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة"
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