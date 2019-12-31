شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استشهاد واصابة 4 بينهم طفل بانفجار لغم حوثي في البيضاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 استشهد وأصيب أربعة مدنيين بينهم طفل، ، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية نعمان، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكدت مصادر محلية، أن انفجار اللغم الذي زرعته المليشيا في منطقة الفليح أدى إلى استشهاد الطفل علي الصالحي العواضي (14 عاما)، والمواطن صالح العبش العواضي. Advertisements وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب أيضا بإصابة المواطنين جابر بن جابر الفاضلي العواضي وياسر عوض علي الفاضلي العواضي، بجروح بليغة. وزرعت مليشيا الحوثي المتمردة، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، اغلبهم نساء واطفال.

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