شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن يهرب إلى لبنان: "لن أكون رهينة لنظام قضائي مزور" والان نبدء بالتفاصيل

وصل كارلوس غصن المدير المطاح به لتحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات، إلى لبنان ، رغم أنه ينتظر المحاكمة فى اليابان.

وقال غصن إنه لن يكون "رهينة" لنظام قضائي "مُزوِر" مما يثير تساؤلات بشأن كيفية فرار أحد أشهر المديرين التنفيذيين في العالم من اليابان قبل شهور من محاكمته.

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وليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المرجح أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.

وقال أحد أفراد فريق الدفاع عن كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتورز إن جوازات سفره الثلاثة فى حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أى منها للفرار من اليابان مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".

وقال جونيشيرو هيروناكا للصحفيين في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء إن محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.