الزراعة تمنع استيراد الاسماك البحرية المجمدة

اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن منع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي، مبينة ان المنع ياتي نتيجة لوفرة المنتج المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على منع استيراد الاسماك البحرية المجمدة ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارا من 30 كانون الاول الحالي".

واضاف النايف أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي"، موضحاً أن "القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

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وتابع ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر"، مشيرا الى ان "وفرة وشحة المنتج تتحدد من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شحة المنتج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني".

وطالب النايف "جميع المنافذ الحدودية بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي".

واعلنت وزارة الزراعة عن منع استيراد ٢٣ محصول نباتي بما فيها الطماطم ، اضافة الى بعض المنتجات الحيوانية لوفرتها محليا، فضلا عن الى محصولي الحنطة والشعير.