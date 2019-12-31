بومبيو يناقش مع بن سلمان وبن زايد ونتنياهو القصف ‏الأمريكي في العراق

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها أو حلفائها.
وفي مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتهم بومبيو إيران بمواصلة زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة أول أمس ضد كتائب "حزب الله" العراقي كان ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي.
وأجرى بومبيو اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ناقشا خلاله الضربات الأمريكية لمواقع في العراق وسوريا لردع إيران بحسب وصف وزير الخارجية.
كذلك بحث بومبيو في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الضربات الأمريكية، التي استهدفت مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، وخلفت أكثر من 20 قتيلا، وأكد بومبيو خلال المكالمة أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها ضد التهديدات الإيرانية.
وأفادت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، الوضع في سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "ناقش وزير الخارجية بومبيو، مع الأمين العام غوتيريش، الهجمات الأخيرة في العراق، التي أدت إلى مقتل مواطن أمريكي وعرضت حياة العديد من الأمريكيين للخطر. وكرر وزير الخارجية التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران".
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